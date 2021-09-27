عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجازاة مسئولين بالنقل النهري بسبب مخالفات في دفع إتاوات معديات

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.ف مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري ، بعقوبة التنبيه ، فيما عاقبت أ.م مدير إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري بخصم ٣٠ يومًا من أجرها لاتهامها بالتراخي في إعادة طرح معديتين تراخى صاحبهما عن دفع الإتاوات المستحقة للهيئة من هام ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨ .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن مستشفى "57357"

رئيس مجلس الدولة: جميع المحاكم الإدارية والتأديبية من شباب القضاة

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تراخى في إخطار الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد مالك المعديتين بالمخالفة ، لم يتخذ الإجراءات نحو إعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام خلال المدة من عام 2016 حتى تاريخه ، لم يشرف على أوامر إيقاف الوحدتين المشار إليهما .

 

فيما نِسب للمحالة الثانية تراخت في إخطار الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94, 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018.

 

بداية الواقعة بشكوى مواطن بشأن تضرره من الموظف المسئول عن استصدار خطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري بإدارة التراخيص الملاحية لامتناعه عن إصدار ترخيص بخط سير للمعديتين اللتين يمتلكهما ، واللتين تعملان بالمجداف واللتين سبق وقفهما عن العمل عام ٢٠١٠ ، بسبب صدور قرار من الهيئة بوقف العمل بالمعديات غير الآلية, فضلاً عن مطالبة الهيئة المذكورة له بسداد إتاوات عن الفترة من عام 2010 حتى عام 2018 وذلك على الرغم من عدم تشغيل المعديتين المشار إليهما منذ عام 2010.

المحكمة التأديبية الهيئة العامة للنقل النهري النيابة الإدارية

ترشيحاتنا

علاقتي مع أهلي سطحية بغرض تجنب المشاكل فهل عليَّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

الأزمة انتهت.. استبعاد بيرسي تاو نجم الأهلي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا

بجانب اختصار الوقت ورفع الكثافة السكانية.. كل ماتريد معرفتة عن انفاق سيناء

إحصائية..أعداد الحاصلين على لقاح كورونا في التربية والتعليم

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

يستعرض خطة تطوير محطة بحر البقر.. إيهاب الفار: تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ