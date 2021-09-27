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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لرفضها الرجوع.. شاب يخطف زوجته السابقة ويقتلها خنقا ويضعها في حقيبة سفر

صدى البلد

جنون الغيرة قد يتسبب في كوارث وخاصة في العلاقات العاطفية، قد تدفع الغيرة عند الرجال لإرتكاب جرائم قد تتسبب في ضياع مستقبلهم في لحظة غضب و إندفاع .


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب بالغ من العمر 25 عاما حكم عليه بالسجن لمدة 30 عام، و ذلك بعد قتله لشابة بالغة من العمر 24 عاما كانت زوجته و إنفصلا . 

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وبحسب تقارير الشرطة الأمريكية بالتحديد في ولاية كونيتكت، فإن الشاب قام بإختطاف زوجته السابقة و تخديرها ووضعها في حقيبة سفر فماتت بسبب الإختناق و عدم قدرتها على التنفس والحركة .


ووفقا للتقرير الطبي للحالة، أنها كانت تحاول الخروج و لكن لم تتمكن بسبب تقييد الشاب لها و وضع شريط لاصق على فمها مما منعها من الحركة و التنفس و توفت بعدما استيقظت و وجدت نفسها بتلك الحالة فلم تستطع الخروج و توفت. 


جدير بالذكر أن الشاب اعترف بجريمته عقب اقاء القبض عليه، و لم تظهر على وجهه أي علامة من علامات الندم بل اعترف انه قام بتنفيذ تلك الخطة لقتلها و الإنتقام منها لأنها رفضت أن ترجع إليه بعد الإنفصال . 

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