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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب ألمانيا الأسبق يعتزل كرة القدم

سيدني سام
سيدني سام

أعلن سيدني سام لاعب المنتخب الألماني، إنهاء مسيرته الاحترافية، وكشف اليوم أنه استكمل دراسته للإدارة الرياضية في جامعة سانت جالن في سويسرا.

وقال سام، 33 عاما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الآن تبدأ مرحلة جديدة في الحياة بالنسبة لي، يمكنني القول إنني استطعت التعرف على العديد من الأشخاص الرائعين خلال مسيرتي الكروية".

وأضاف: "الآن حان وقت إنهاء مسيرتي الاحترافية، التي شهدت بالطبع نقاط صعود ونقاط هبوط".

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “DPA”، خاض المهاجم سام 122 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) مع فرق هامبورج وباير ليفركوزن وشالكه ودارمشتاد.

ولعب سام خمس مباريات مع المنتخب الألماني في عام 2013، من بينها اثنتان في تصفيات كأس العالم 2014، لكنه غاب عن قائمة المنتخب المتوج باللقب في البرازيل في 2014.


 

الدوري الألماني باير ليفركوزن ليفركوزن بوندسليجا سيدنى هامبورج

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