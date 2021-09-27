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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع عمر العربي لتدعيم فريق الجمباز

الأهلي يتعاقد مع
الأهلي يتعاقد مع عمر العربي لتدعيم فريق الجمباز

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع عمر محمد العربي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للجمباز بالنادي، لمدة 4 مواسم قادمة.

 

وأوضح عبد القادر، أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده ضمن قائمة فريق الجمباز بالنادي الأهلي، في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

 

وأضاف مدير عام النشاط الرياضي أن عمر العربي لاعب مميز، ويمثل إضافة حقيقية لجمباز الأهلي خلال الفترة المقبلة.

 

وكان عمر العربي قد شارك في أولمبياد طوكيو2020، حيث يعتبر اللاعب العربي الوحيد المشارك ضمن منافسات الجمباز في البطولة.

 

وكان العربي قد حصل على المركز الأول «فردي عام» في بطولة إفريقيا 2021 والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، كما سبق أن حقق المركز الأول «فردي عام» في بطولة إفريقيا 2018 التي أقيمت في ناميبيا، وكذلك المركز الأول في منافسات «الأرضي»، والمركز الثاني في منافسات «حصان قفز»، والمركز الثالث في «جهاز المتوازي».

كما حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2019 والتي أقيمت في روسيا ضمن منافسات «جهاز المتوازي».

النادي الأهلي اولمبياد طوكيو نادي الأهلي الأهلى عمر محمد العربي

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