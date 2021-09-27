للتخسيس السريع.. بسمة الملا تقدم وصفة الديتوكس الفعالة.. فيديو

قدمت بسمة الملا، خبيرة تغذية، وصفة سريعة لحرق الدهون اليوم الأثنين، خلال برنامجها صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 .



مقادير وصفة الديتوكس للتخسيس السريع:

جرجير

2 خيار

2 ليمون

جنزبيل فريش

بقدونس

وقالت بسمة الملا ، خبيرة تغذية ، إن هناك نوعين من الدهون منها البيضاء ، البنية لافتة إلى أن الدهون البيضاء ينصح بازالتها من الجسم والتى تأتى عن طريق تناول السكريات وتذهب إلى الكبد .



ونصحت " الملا " ، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن دهون البطن " الكرش " تنتج عن طريق تناول المزيد من السكريات البيضاء وتتسبب فى البلوغ المبكر لهرمونات "الاستروجين" سواء للشباب أو الفتيات.



وأشارت إلى أن الدهون الناتجة عن السكريات تدخل فى منطقة البطن ، وتتجمع وتقوم بتوزيعها على الكبد أيضأ وتسمى بالدهون الثلاثية ، وفى حالة ترك هذه الدهون تسبب تليف الكبد .



في سياق آخر، كشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، فى تصريحات سابقة عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة.



وأكدت أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملء فراغات الرأس؛ وأطلق عليه الكهنة «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضا.



ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك نصحت بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.