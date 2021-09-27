برلماني: افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر يؤكد سعي الدولة لتنمية سيناء

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح الرئيسي عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، يؤكد سعي القيادة السياسية لتنمية سيناء.

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، والدولة تقوم بتنمية شاملة بها فى كافة المجالات، مؤكدا أن هناك نهضة تنموية غير مسبوقة، في ظل تحديات تواجه العالم كله.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات، وهناك حراك على الأرض فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الدولة مستمرة في وضع الخطط البديلة لتعظيم الاستفادة من المصادر البديلة للمياه، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لدعم مجال الصحة منذ بداية جائحة كورونا.