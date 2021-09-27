إزالة 427 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية في بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر).

ويأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تمت إزالة 55 حالة تعدٍ أمس (16 حالة على أراضى أملاك الدولة + 10 حالات على أرض ولاية الآثار + 16 حالة على حرم السكة الحديد+ 13 حالة تعد على أرض زراعية ) بقرى:طما فيوم ، ميانة، إداراسيا الجديدة،بجانب مدينة اهناسيا ، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 427 حالة تعد"منذ بدء الموجة في الــ 13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم"،في الوقت الذي تتواصل فيه مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف

وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،منوها أن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة