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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: مصر تخطو بثبات لتحقيق تنمية شاملة في أرض الفيروز

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

أشاد حزب « المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل بالخطوات الرائدة للقيادة السياسية، في تدشين  مشروعات هامة ومتنوعة وآخرها افتتاح محطة مياه بحر البقر.

 

وقال الحزب في بيان له، إن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية استراتيجية طموحة وشاملة تستهدف خدمة ربوع الوطن ومنها تنمية وتطوير مدينة الفيروز سيناء وجوارها.

 

وأضاف أن محطة مياه بحر البقر تعد أحد أضخم المحطات إنتاجية حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم الواحد من المياه المعالجة ثلاثيًّا.

 

وأشار إلى أن المشروع يفتح آفاق الاستصلاح لمساحة تصل ٤٠٠ ألف فدان في شمال سيناء، في ضوء خطة الدولة المصرية لتطوير وتنمية المنطقة.

 

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت بقوة تحقيق المعادلة يد تحمي أرضها والثانية تعمر وتبني وتفتتح أبواب حاضر واعد.

 

وألمح إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا محققا للقانون وحفظ حقوق الوطن والمواطن، وتجلى ذلك في رؤيته بشأن استعادة أملاك الدولة ومنع التعديات على أراضيها عموماً والحد من تآكل الرقعة الزراعية.

 

بتعيين 1090 شاباً

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1090 شاباً ، منهم أثنين من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1136 شابأً.

 

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية  خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منح مولود جديد ، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه  ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 6 آلاف جنيه ، كما تم الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 2 مليون و 894 ألفاً و 500 جنيه لـ 2982 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 34 عاملاً جديداً على المنظومة .

 

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد ترخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

 

وأوضح مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 151 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعمل ندوتين توعية ، كما تم تلقى 69 شكوى عمالية وتم تسوية 14 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ  27  شكوى ، و 22  شكوي ما زالت تحت البحث .

 

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 33 منشأة ، وإعادة التفتيش على 72 منشأة ،  وأسفر عن تحرير  42 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 2 شكوى .

 

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل محطة مياه بحر البقر القيادة السياسية رؤية استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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