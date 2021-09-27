محافظ دمياط تتابع المعدلات التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية

محافظة دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى "٢٠٢٢/٢٠٢١"، للوقوف على نسب التنفيذ و كافة المشكلات التى قد تعرقل تنفيذ بعض الأعمال.

وتناول الاجتماع الذى جاء بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، استعراض شامل للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

و ناقشت "محافظ دمياط" آليات ومراحل التنفيذ والملامح الأساسية لجميع المشروعات بكافة المراكز والمدن، حيث وجهت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية وتحديد الاحتياجات الضرورية والملحة، بما يعود بالنفع على المحافظة ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت" الدكتورة منال عوض" على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات، مشددة على المتابعة الدورية لذلك والاستفادة من المبالغ المرصودة.