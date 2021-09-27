خالد بدوي: افتتاح محطة بحر البقر لتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية

قال النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيسي عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيساهم في استصلاح 400 ألف فدان، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وأضاف بدوي، خلال بيان له اليوم الإثنين، أن هناك نهضة تنموية غير مسبوقة، بدأت الدوله بالتوازي مع تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية، وأن مايحدث من مشروعات قومية وتنموية تؤكد لنا أننا أمام جمهورية جديدة ترعي مصالح المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن التنمية حق من حقوق الإنسان، وما تقوم به الدولة المصرية من تنمية غير مسبوقة ولم تشهدها منذ سنوات ، يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وتوفير كافة وسائل الحياة الكريمة التى يستحقها المواطن المصري.