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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تهنئ الأب أنجيلوس لتكريمه وإطلاق اسمه على حديقة بكندا

إطلاق اسم الأب أنجيلوس
إطلاق اسم الأب أنجيلوس على متنزه Fallingbrook

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،  الأب أنجيلوس سعد، راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية "العذراء والأنبا أثناسيوس"، بإطلاق اسمه على متنزه Fallingbrook الشهير بالمدينة؛ أكبر حدائق ميسيساجا؛ تقديرا لدوره في الخدمة المجتمعية.

جاء ذلك  بدعوة من عمدة مدينة ميسيساجا بـ منطقة تورونتو الكبرى "بوني كرومبي"، وبحضور السفير  أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا،  والقنصل العام المصري بمونتريال "حسام محرم"، والنائب شريف سبعاوي،  وعدد من النواب في برلمان أونتاريو، وعدد من أعضاء البرلمان الكندى وممثلين عن حكومة مقاطعة أونتاريو،  وآباء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وممثلين عن الجالية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الأب أنجيلوس له جهود وطنية مخلصة، مشيرة إلى دعمه للوطن في الكثير من المحطات منها: الترويج لشهادة بلادي الدولارية والتعريف بمنجزات الدولة المصرية بين شعب الكنيسة وربطهم بمصر.

تعميق أواصر الولاء والانتماء

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بدور الأب أنجيلوس في تعميق أواصر الولاء والانتماء بين أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في "ميسيساجا".

كما ثمنت وزيرة الهجرة  حرصه على زيارة المستشفى العسكري لشد عزيمة شبابنا المجندين وشكرهم على ما يبذلونه من جهود مخلصة للدفاع عن تراب الوطن.

بدأ الأب أنجيلوس سعد خدمته كاهنا بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في كندا، حيث أسس العديد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، بالإضافة إلى تأسيسه لمتحف الحضارة الفرعونية في مدينة ميسيساجا.

ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة

على صعيد آخر عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا مع أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وهان ماورتس سخابلفد سفير هولندا بالقاهرة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليًا.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالوزيرة الهولندية وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا، ثم استعرضت دور وجهود الوزارة على كل المستويات منذ عودتها بقرار رئيس الجمهورية ورعايتها لكافة شرائح المصريين بالخارج من شباب وعلماء وخبراء بما يضمن نقل الصورة الصحيحة لمصر خارجيا وتفنيد أي أفكار مغلوطة.

كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر إلى الحكومة الهولندية على جهودها المتواصلة في رعاية أبناء الجالية المصرية في هولندا، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الأب أنجيلوس عمدة مدينة ميسيساجا تورونتو الكبرى

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