برلماني: مشاكل صناعة الدواء في مصر تتعلق بالتكنولوجيا وليس الكوادر

قال النائب حسام ماضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر من أقدم دول الشرق الأوسط تصنيعا للدواء والأمصال، كما لديها العديد من الكوادار في مجال الصيدلة والطب يتم الاعتماد عليهم في الكثير من الدول بالخارج، مؤكدا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم وتطوير صناعة الدواء في مصر.

وأوضح ماضي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاكل صناعة الدواء في مصر ليست بشرية في ظل وجود الكوادر والخبرات المصرية إلى جانب شركات صناعة الدواء سواء الحكومية أو الخاصة، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة للتوسع في صناعة المزيد من الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والشائعة كالضغط والسكر.

وتابع النائب: "هذا إلى جانب التوسع في صناعة المادة الفعالة الخاصة بالعديد من الأدوية وهو ما نجحت فيه مصر وقطعت شوطا كبيرا في هذا الملف ولا يزال أمامها الكثير في ظل دعم القيادة السياسية الحالية لصناعة الدواء في مصر"

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس الأحد، بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة في هذا الإطار، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.

