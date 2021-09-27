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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط أدوية سرطان مهربة مع راكب

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

 

وأفادت مصادر بجمارك المطار بأنه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه هانى محمود مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من ألمانيا.

 

وأضافت أنه تم سؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه عبدالعزيز مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات متماثلة.

 

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد صبرى مأمور الضبط لتفتيش حقائبه فتبين وجود 55 عبوة أدوية بشرية لعلاج سرطان الكبد والرئة والمثانة مخبأة بين طيات ملابسه أسفل الشنطة.

 

وتقدر قيمة المضبوطات بما يزيد عن مليون جنيه.

 

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 152 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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