ارتفاع أسعار النفط وسط أزمة عالمية .. وصدمة داخل أوبك

شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين، ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، الارتفاع الذي وصل ليكون الأعلى منذ أكتوبر 2018، ويتجه سعر البرميل ليصل إلى نحو 80 دولاراً وسط أزمة عالمية ومخاوف بشأن المعروض مع زيادة الطلب في بعض مناطق العالم بالتزامن مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وبحسب تقرير "سي إن بي سي"، ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 1.15 دولار أو 1.55 ليصل سعر البرميل إلى 79.24 دولاراً بحلول التاسعة صباحا بتوقيت جرينيتش.

وكان خام برنت سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

فيما صعد سعر الخام الأمريكي 1.07 جولار بنسبة 1.5%، حيث بات سعر البرميل 75.05، مقترباً من أعلى سعر له من يوليو الماضي، بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

ورفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام بمقدار عشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار أيدا على الإنتاج الأميركي الذي أدى لتناقص الإمدادات العالمية.

وقال البنك إن لديه منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعات البنك مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من التوقعات السابقة بالإجماع، ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعات البنك السابقة.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن تعافي الطلب فاجأ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ وواجهت صعوبات في رفع الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل أعمال الصيانة بسبب جائحة كورونا.

اقتربت المخزونات الأمريكية من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيقود الطلب على النفط مع استبدال المستخدمين للوقود.

وارتفع النفط بأكثر من 80% خلال العام الماضي مع تعافي الطلب العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء كورونا. ولجهة الإمدادات، خففت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا قيود الإنتاج ببطء. بالإضافة إلى ذلك، أدى الطقس المتطرف في الولايات المتحدة إلى إعاقة الإنتاج المحلي.

يوم الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لليوم الثالث، حيث ظلت مستويات المخزون منخفضة قبل موسم التدفئة.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ في 4 أكتوبر لمراجعة سياسة الإنتاج بعد التمسك بزيادة العرض بمقدار 400 ألف يوميًا في الأشهر الأخيرة. وقبل ذلك، من المقرر أن تصدر أوبك تقرير آفاق النفط العالمي السنوي للمجموعة يوم الثلاثاء.