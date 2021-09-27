عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط وسط أزمة عالمية .. وصدمة داخل أوبك

صدى البلد

شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين، ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، الارتفاع الذي وصل ليكون الأعلى منذ أكتوبر 2018، ويتجه سعر البرميل ليصل إلى نحو 80 دولاراً وسط أزمة عالمية ومخاوف بشأن المعروض مع زيادة الطلب في بعض مناطق العالم بالتزامن مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

 

وبحسب تقرير "سي إن بي سي"، ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 1.15 دولار أو 1.55 ليصل سعر البرميل إلى 79.24 دولاراً بحلول التاسعة صباحا بتوقيت جرينيتش.

وكان خام برنت سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وزير النفط السوداني يدعو قبائل كسلا للوصول إلى حلول عاجلة تمنع الأزمات البترولية

الثلاثاء المقبل.. أوبك تعرض في تقريرها السنوي آفاق صناعة النفط عالميًا

فيما صعد سعر الخام الأمريكي 1.07 جولار بنسبة 1.5%، حيث بات سعر البرميل 75.05، مقترباً من أعلى سعر له من يوليو الماضي، بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

ورفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام بمقدار عشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار أيدا على الإنتاج الأميركي الذي أدى لتناقص الإمدادات العالمية.

وقال البنك إن لديه منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعات البنك مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من التوقعات السابقة بالإجماع، ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعات البنك السابقة.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن تعافي الطلب فاجأ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ وواجهت صعوبات في رفع الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل أعمال الصيانة بسبب جائحة كورونا.

اقتربت المخزونات الأمريكية من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيقود الطلب على النفط مع استبدال المستخدمين للوقود.

وارتفع النفط بأكثر من 80% خلال العام الماضي مع تعافي الطلب العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء كورونا. ولجهة الإمدادات، خففت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا قيود الإنتاج ببطء. بالإضافة إلى ذلك، أدى الطقس المتطرف في الولايات المتحدة إلى إعاقة الإنتاج المحلي.

يوم الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لليوم الثالث، حيث ظلت مستويات المخزون منخفضة قبل موسم التدفئة.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ في 4 أكتوبر لمراجعة سياسة الإنتاج بعد التمسك بزيادة العرض بمقدار 400 ألف يوميًا في الأشهر الأخيرة. وقبل ذلك، من المقرر أن تصدر أوبك تقرير آفاق النفط العالمي السنوي للمجموعة يوم الثلاثاء.

اسعار النفط اوبك خام برنت جولدمان ساكس كورونا

ترشيحاتنا

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

لهواة الفلك والتصوير.. "نجوم الجبار" تزين سماء شهر سبتمبر

حقيقة إلغاء إطلاق أرخص هاتف رائد من سامسونج هذا العام

مطموس الفطرة السليمة.. دار الإفتاء تحذر من هذا الرجل

بايدن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. فيديو

مطموس الفطرة السليمة.. دار الإفتاء تحذر هذا النوع من الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة هولندية من متحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية "مهيب" وحقق صدى واسعًا

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

فيديو

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ