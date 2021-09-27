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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط بوادر أزمة طاقة..شبكة لسرقة الوقود تثير ذعر البريطانيين..وجونسون يهدد باستدعاء الجيش

بوادرازمة وقود تهدد
بوادرازمة وقود تهدد بريطانيا

أثارت عصابة من اللصوص الذعر في بريطانيا بين جموع الشعب من خلال تنفيذهم مخططات شريرة لسرقة الوقود من سيارات البريطانيين، وسط بوادر أزمة نقص وقود محتملة.

 

ووفقا لمقطع  فيديو  نشرته صحيفة ذا صن البريطانية على موقعها - يُعتقد أنه تم تصويره في برمنجهام - يروي من خلاله مواطن يدعى شادراك أولالوكو ، كيف استهدف البلطجية اللصوص سيارته وسرقوا منها الوقود.

 

وأضاف أن "ما فعله اللصوص هو أنهم جاءوا واستنزفوا كل وقودي من خزان السيارة".

 

ودفع اللصوص غطاء البنزين الخاص به من الفتحة الموجودة في جانب السيارة، قبل أن يثقبوا خزان البنزين لسرقته.

 

وأضاف "قاموا بعمل ثقب في مركبتي، هل يمكنك أن ترى ذلك؟ قاموا بعمل ثقب واستنزاف كل الوقود من الخزان".

 

وتعرضت إمدادات البنزين للنهب حيث كشفت أرقام الصناعة أن 85٪ من المحطات نفد وقودها.

 

ويدرس رئيس الوزراء البريطاني استدعاء الجيش لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت بعد ان اندلعت مشاجرات بين سائقي الدراجات البخارية، في "سوزانا ريد" تنتقد الحكومة البريطانية وتسأل 'أين هم؟'.

 

كما يرفض مسئولو الحكومة الظهور على شاشة التلفزيون والتعليق على الوقائع وتفعيل القوانين في محاولة للحد من الشراء من اللصوص الذين يخلقون سوقا سوداء بدافع الذعر.

 

وتواجه ثاني أكبر مصفاة نفط في المملكة المتحدة الانهيار بسبب دفع ضريبة القيمة المضافة البالغة 223 مليون جنيه إسترليني.

 

وكشف متجر السيارات هافوردز أن مبيعات علب الجيرز ارتفعت بنسبة 1،656٪ في نهاية الأسبوع حيث قام البريطانيون بتخزين الوقود.

 

ويدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطط طوارئ لإنهاء الذعر في بريطانيا بشأن الوقود - حيث يخشى مسئولو الصناعة من أن أزمة وقود قد تستمر لأسبوع آخر على الأقل.

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وسينظر رئيس الوزراء البريطاني اليوم في خطط لنشر الجيش لدفع ناقلات الوقود لتوصيل الإمدادات مع تفاقم الأزمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وما يصل إلى 90 في المائة من جميع محطات الخدمة خارج الطرق السريعة جافة الآن حيث تسابق البريطانيون لملء محركاتهم وتم حث رئيس الوزراء على 'التحرك الآن' لتجنب حدوث فوضى أسوأ.

 

لكن خطته لجلب 5000 من سائقي الشاحنات من القارة بتأشيرات قصيرة الأجل في حالة من الفوضى حيث يستعد الكثيرون لرفض القدوم.

 

واندلعت المشاجرات في ساحات محطات الوقود حيث اشتبك السائقون المحبطون أثناء وقوفهم في طابور عند المضخات - انقلبوا على بعضهم البعض في مشاهد مروعة.

 

وكشف أمس عن إجبار رجال الشرطة على القفز في طابور للحصول على وقود حيوي وتحطمت سيارة إسعاف في حركة المرور في انتظار البنزين أثناء اندفاعها إلى حالة الطوارئ، حتى أن هناك مخاوف من أن الاضطرابات قد تتعمق اليوم.

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