برلماني: افتتاح محطة معالجة بحر البقر دليل على جهود الدولة لتنمية سيناء

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، يؤكد علي الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لوضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

وأضاف نصرالله، خلال بيان له اليوم الإثنين، أن الإنجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة فهو يسابق الزمن للنهوض بالدولة المصرية حيث لا يمر يوم إلا ونجد إنجاز جديد علي أرض مصر وهو ما يؤكد أننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم علي أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن هذه المحطة تساعد بشكل كبير في توفير في الاستهلاك المائي اليومي لمياه النيل المورد الأساسي للمياه العذبة، موضحا أن تنمية سيناء تمثل أولوية أولى لمصر، فقد نجحت الدولة المصرية على مدار 7 سنوات فى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة.