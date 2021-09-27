عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز يحذر من الغل: يدمر القلوب ويجعل الإنسان متكبرًا

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه ينبغي على المؤمن دائمًا أن يحرص على قلبه بألا يصل إليه غل، لأن الغل عندما يصل إلى القلب يُدمره، و أبسط ما يفعله به هو ارتكابه الظلم.

عندما يصل الغل إلى القلب

وحذر «عبد المعز» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الاثنين، من  أن يتبع الإنسان الغل فى تعاملاته مع الناس، مشيرًا إلى أنه عندما يصل الغل إلى القلب، فإنه يدمره، وإن المؤمن يعيش في الدنيا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى كما ورد في كتابه العزيز: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا ».

وأوضح أن المؤمن عليه دائمًا أن يحرص على قلبه بألا يصل إليه غل، لأن الغل عندما يصل إلى القلب يُدمره، وأبسط ما يفعله به هو ارتكابه الظلم، مستشهدًا بالحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا».

وأشار إلى أن ما يجعل الإنسان ظالمًا هو وجود الغل في صدره، كما أن من آثاره أيضًا هو الكبر، ويجعل الغل الإنسان متكبرًا، لذا ينبغي على الإنسان أن يحافظ على قلبه من داء الغل .

 التشكيك في المعراج والجمعة فتنة

وكان الداعية الإسلامي ، قد نبه في حلقة سابقة، إلى أن ما يروجه أحد الدعاة حول عدم حدوث معجزة المعراج، وكذلك أن عدد الصلوات اثنين فقط وليس خمس، فضلاً عن إنكارهم لصلاة الجمعة زاعمين عدم وجود صلاة جمعة فى الإسلام، محذرًا من أن كل هذا فتنة، يجب الحذر منها، وعدم الوقوع فيها.

وتابع: "صلاة الجمعة موجودة وواردة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثم يأتي شخص ويزعم عدم وجود صلاة جمعة، رغم وجود خطبة سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- فى مسجد اسمه الجمعة، فى المدينة المنورة، وكذلك سورة الجمعة، كما أن من يترك صلاة الجمعة ثلاث مرات من باب التهاون فإن عقوبته في الدنيا هي أن يطبع الله على قلبه، كما أننا نقول لأولادنا أن ترك صلاة الجمعة كارثة، وإنها تمنع الهداية وتسود القلوب".

الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون الغل أدعية عامة لرد الظلم

ترشيحاتنا

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

لهواة الفلك والتصوير.. "نجوم الجبار" تزين سماء شهر سبتمبر

حقيقة إلغاء إطلاق أرخص هاتف رائد من سامسونج هذا العام

مطموس الفطرة السليمة.. دار الإفتاء تحذر من هذا الرجل

بايدن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. فيديو

مطموس الفطرة السليمة.. دار الإفتاء تحذر هذا النوع من الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة هولندية من متحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية "مهيب" وحقق صدى واسعًا

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

فيديو

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ