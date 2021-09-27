إسماعيل أحمد.. الأكثر حصدا للقب العربي لأندية السلة

يُعد إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري المصري الأكثر حصداً للبطولة العربية للأندية، حيث نجح في الحصول على اللقب 10 مرات مع خمسة أندية عربية مختلفة هي الاتحاد السكندري والجزيرة المصريان، ومع الثلاثي اللبناني الرياضي، الحكمة وهومنتمن.

حقق “سُمعة” مثلما لقبه جمهور الاتحاد السكندري وجماهير الفرق اللبنانية التي لعب في صفوفها، البطولة الأولى له مع زعيم الثغر “الاتحاد” عام 1995، وكان اللقب الأخير أيضاً مع الاتحاد عام 2019.

وجاءت ألقاب إسماعيل أحمد كالتالي:

3 ألقاب مع الاتحاد السكندري، حيث حصد البطولة الأولى له عام 1995 في البطولة رقم 9 التي استضافتها مصر، واللقب الثاني في البطولة العاشرة عام 1996، والبطولة الثالثة عام 2019 في النسخة 32 من البطولة التي أقيمت بالمغرب.

كما تُوج إسماعيل بـ 4 ألقاب مع فريق الرياضي اللبناني، كان اللقب الأول مع الفريق اللبناني عام 2005، في نسخة البطولة الثامنة عشرة التي أقيمت في دبي، وفي عام 2007 بالبطولة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، وآخر ألقابه مع الفريق اللبناني عام 2010، في البطولة التي أقيمت بمدينة الإسكندرية.

كما أحرز لقبا واحدا مع 3 فرق شارك معها، وهي فريق الحكمة اللبناني عام 1998، في البطولة التي أقيمت بلبنان، ومع فريق هومنتمن اللبناني عام 2017 في المغرب، ومرة واحدة أيضاً مع فريق الجزيرة المصري.

وتخطى سمعة ألقاب أكثر الأندية حصداً لهذه البطولة، وهو ناديه الحالي الاتحاد السكندري الذي حصد اللقب 7 مرات على مدار مشاركاته بالبطولة العربية، بينما يأتي في المركز الثاني نادي الرياضي اللبناني الذي لن يشارك في هذه النسخة، برصيد 5 بطولات.