التكويد صداع في رأس مجلس الصحفيين |رؤساء 10 جرائد يشعلون الأزمة مجددا

تجددت أزمة التكويد مرة أخرى عقب إعلان مجلس نقابة الصحفيين رفضه تكويد 10 صحف تقدم أصحابها بطلبات لتوفيق أوضاعها، حيث عقد رؤساء تحرير الصحف العشرة اجتماعا مطولا اليوم الأثنين، لبحث أزمة رفض مجلس الصحفيين تكويد صحفهم واتخذوا مجموعة من القرارات.

رفض قرار مجلس الصحفيين

وأعلن المجتمعون رفضهم المماطلة المستمرة من نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، الأمر الذي يضر بأكثر من 300 صحفي يعملون في هذه الصحف.

وأكد رؤساء التحرير في اجتماعهم اليوم، أنه بناءً على ما صدر من نقيب الصحفيين من تصريحات سابقة خاصة بملف التكويد فقد أخلف وعد الالتزام بقبول تكويد الصحف تكويداً نهائياً والسماح لصحفييها التقدم للجنة القيد الحالية بعد توفيق أوضاعها، وبعد تقديم الصحف كافة الشروط المطلوبة، مؤكدين: «لم يلتزم النقيب ومجلس النقابة بوعده».

وحمّل رؤساء التحرير المجتمعون اليوم النقيب وأعضاء المجلس المسئولية كاملة عن الأضرار التي وقعت وستقع على المحررين المنتظرين قرار التكويد، والذين باتوا يشعرون بظلم النقابة التي من المفترض أن تدافع عن حقوقهم وتحميهم من الكيانات الوهمية التي تتاجر بأحلامهم وتضر بالمهنة والأمن القومي للبلاد.

قرارات رؤساء الصحف

وبناءً عليه، قرر رؤساء التحرير الآتي:

1- التضامن بشكل موثق مع الزملاء المحررين المطالبين بالاستغاثة بالسيد رئيس الجمهورية، ضد قرار رفض تكويد الصحف التي يعملون بها.

2- رفض رؤساء التحرير الخلط المتعمد بين بنود ترخيص الصحف الجديدة التي نص عليها القانون وبين شروط التكويد التي أقرتها لوائح النقابة، علماً بأن هذه الصحف حصلت على الترخيص قبل تعديل القانون.

3- تشكيل لجنة قانونية من المحامين والمستشارين لبحث الموقف القانوني المترتب على قرار رفض التكويد.

4- تشكيل لجنة من شيوخ المهنة للدفاع عن حقوق الصحفيين والصحف وإلحاق محرريهم المتدربين بجداول القيد بالنقابة.

5- المطالبة بشهادة كل من الأساتذة: نقيب الصحفيين السابق عبدالمحسن سلامة، وجمال عبدالرحيم رئيس لجنة التكويد السابق، ومحمد خراجة رئيس لجنة التكويد الحالي، وذلك فيما يخص قراراتهم السابقة والحالية بشأن التكويد.

6- الاحتفاظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية للحصول على حقوق المحررين المتدربين العاملين بصحف التكويد للقبول بلجنة القيد الحالية.

7- المطالبة بإعلان قرار مجلس النقابة برفض تكويد الصحف وأسبابه.

8- قرر رؤساء التحرير المجتمعون اليوم إبداءً لحسن النية قيامهم بمخاطبة النقيب ومجلس النقابة بتوفير الزملاء النقابيين لاستكمال نسبة الـ70 في المائة التي تطالب بها النقابة الصحف الراغبة في التكويد خلال أسبوع من الآن للتعاقد معهم طبقاً للعقد الموحد من قبل النقابة، على الرغم من أن هذا النص تضمنه القانون 180 لسنة 2018 ( قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) الخاص بإصدار الصحف.

9- التأكيد على أن ما أثاره السيد النقيب بشأن أرقام التوزيع للصحف المقدمة للتكويد هو أمر عار تماماً عن الصحة، حيث إن أرقام توزيع الصحف لا يجوز الإطلاع عليها إلا بموافقة الصحف، حيث إنها ضمن البنود التي تشمل السرية في التعاقد بين الصحف ومؤسسات التوزيع، وبناءً على ما ذكره السيد النقيب في هذا الصدد، نطالب سيادته بالإفصاح عن أرقام توزيع كافة الصحف العاملة في مصر والتي تقبل النقابة منها القيد.

10- بدء حملة توقيع للتضامن في الأزمة ونناشد الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بالتضامن مع زملائهم المحررين تحت التمرين بصحف التكويد.

11- يجدد رؤساء تحرير الصحف طلبهم السابق بمقابلة النقيب يوم الاثنين المقبل بالنقابة، وذلك طبقاً لجدول حضوره الذي أعلنه من قبل.

12- اعتبار اجتماعهم في حالة انعقاد دائم لحين حل المشكلة بشكل نهائي.

الموقعون على البيان: «هشام جاد.. رئيس تحرير الكلمة - شريف سليمان.. رئيس تحرير مصر المستقبل -وليد الغمري.. رئيس تحرير بلدنا اليوم -علا سويلم.. بلدنا اليوم -نيفين ياسين.. رئيس تحرير البورصجية -مساعد الليثي.. رئيس تحرير الحدث الاقتصادي -محمد أبو أحمد.. رئيس تحرير البوصلة - علاء عزت.. رئيس تحرير المسار - إبراهيم عارف.. رئيس تحرير البيان».

قرار رفض الجرائد الجديدة

وكان قد رفض مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الأخير ، تكويد 10 صحف جديدة متقدمة للقيد وهي: «البيان - الكلمة - مصر المستقبل - الحدث الاقتصادي- البوصلة الاقتصادية - البورصجية - دي ميدل إيست - المسار - أهل مصر - بلدنا اليوم».

ورغم استيفاء معظم الصحف لكافة الأوراق المطلوبة للقيد، إلا أن المجلس لم يوافق على تكويدها ولم يعلن سبب رفض التكويد الأمر الذى أغضب جميع العاملين بالصحف التي يعملون بها منذ سنوات طويلة وينتظرون مرحلة التكويد لتحقيق حلمهم والاعتراف بهم.

وعلى نفس الصعيد قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب القيد لـ صحيفتي الشروق والطريق ومنحهما أسبوعا لتقديم الأوراق المطلوبة.

وتقرر عقد لجنة لتدريب الزملاء المتقدمين منهما للجنة القيد (تحت التمرين) بداية من السبت 2 أكتوبر المقبل وتنتهي الخميس 7 أكتوبر، وعقب انتهاء لجنة التدريب سيتم عقد اجتماع لتحديد موعد انعقاد لجنة تحت التمرين خلال شهر أكتوبر.

وكانت «صحف البيان - الكلمة - مصر المستقبل - الحدث الاقتصادي - البوصلة الاقتصادية - البورصجية - ذي ميدل إيست - المسار - أهل مصر وبلدنا اليوم» تقدمت بطلب للتكويد، والذي يتمثل في إدراجها ضمن الصحف المعترف بها من النقابة ليتسنى حصول الصحفيين العاملين بها التقدم للقيد بـ جداول تحت التمرين.

اجتماع لجنة القيد بالصحفيين

وكانت لجنة بحث تكويد الصحف المتقدمة، والتي ضمت بعضويتها محمد خراجة وأيمن عبد المجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبدالحفيظ اجتمعت الأسبوع الماضي، وفحصت كافة الملفات والأرشيف الخاص بالصحف، وأعدت تقريرها بتقييم كافة الجرائد وتم عرضه على اجتماع المجلس مساء الأربعاء الماضي.

وكانت قد خاطبت اللجنة فى وقت سابق الصحف المتقدمة لتقديم ما يفيد بفتح ملفات تأمينية للعاملين بها والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة والتأكد من أن صحفيين نقابيين يمثلون 70% من طاقة العمل بالجريدة.