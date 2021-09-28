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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| إطلاق برنامج دعم مندوبي التوصيل ضمن التطبيقات المسجلة بهيئة الاتصالات

هيئة الاتصالات وتقنية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج دعم مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، الذي يجري خلاله تمويل مندوبي التوصيل السعوديين عبر تمكينهم من امتلاك مركبات خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل.


وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية" واس"، فإن البرنامج يستهدف زيادة عدد المندوبين السعوديين ورفع نسبة التوطين في خدمات التوصيل، والارتقاء بجودتها، وتحسين تجربة المستفيدين، ومن لا تشملهم قنوات التمويل التقليدية، إضافة إلى الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، حيث يتيح البرنامج الاستفادة من تمويل ميسر يمكن المستهدفين من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

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ويُشترط للاستفادة من برامج التمويل، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، بجانب الحصول على وثيقة العمل الحر وألا يتجاوز مدة التمويل 40 شهرًا للتمويل النقدي و 60 شهرًا لتمويل السيارات.


ويجسد هذا البرنامج أولى ثمار الاتفاقية الموقعة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية التي تستهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع تطبيقات التوصيل الذي يشهد نموًا متصاعدًا بلغ معه المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري مليار ريال مسجلًا نموًّا بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020م.
 

اقتصاد السعودية مال واعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اخبار الخليج بنك التنمية الاجتماعية

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