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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تتبنى خطابا دينيا معتدلا ساعدها في القضاء على الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية المصرية لمواجهة التطرف والإرهاب، طوال السنوات الماضية قامت على العديد من الأعمدة الهامة، في مقدمتها تبني الدولة المصرية خطابا معتدلا وتعميمه على جميع دور العبادة ومنصات الإعلام.

 

وأشار محسن في بيان له اليوم، الي الدعوات المتكررة للرئيس االسيسي بالعمل على تجديد الخطاب الديني ومواصلة التنوير والخطاب الحضاري لمصر، وخصوصًا أن مصر دفعت ثمنًا فادحًا للإرهاب طوال عقود عدة، ما عطل مشاريع التنمية والتطور.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن تبني مصر للخطاب المعتدل هو ما عزز الوحدة الوطنية، وساعد على ازدياد لحمة المجتمع وجعل للأخر كل الحقوق والواجبات، وانطلقت مصر بعد القضاء على الإرهاب وخطابات العنف والتحريض بترسانة قوانين وتشريعات هامة نحو البناء والتعمير عبر مشاريع عملاقة.

 

وأضاف أن مصر بلد الأزهر والوسطية، وما حدث في أعقاب أحداث 2011، وحتى تولي الرئيس السيسي الحكم لم يكن من الدين ولا الوسطية في شىء، خصوصا وأن التنظيمات الدينية الإرهابية استغلت الأوضاع، وصعدت من خطابها المتطرف، حتى استقرت البلاد مرة ثانية بفضل الرئيس السيسي وسياساته الحازمة تجاه الإرهاب.
 

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