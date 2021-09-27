أهلي 2003 يفوز على النصر السكندري بخماسية نظيفة وديا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2003، على فريق النصر السكندري، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

جاءت خماسية «أهلي 2003» عن طريق رأفت خليل (هدفان)، وميدو نبيل، وسمير محمد، ومحمد إبراهيم غريب.

ويخوض فريق أهلي 2003 عدة مباريات ودية، لكي يستعد بشكل قوي للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث تعادل في مباراة سابقة مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز اليوم على النصر ٥- صفر.

ويستهل «أهلي 2003» مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الخميس ٧ أكتوبر المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.