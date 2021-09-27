أول تعليق من ميقاتي على تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.

وأضاف ميقاتي في مقابلة على شبكة "إل بي سي" اللبنانية، أنه يتمنى أن يستكمل بيطار مهمته بتوازن حتى الوصول إلى الحقيقة في تلك القضية.

وأشار ميقاتي إلى أن القاضي بيطار "صاحب كفاءة ومصداقية ونزاهة بحسب ما أسمعه عنه علما إنني لا أعرفه شخصيا.. وكف يده اليوم عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا أتدخل فيه لكن أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني "نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصياً أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".

وأوضح ميقاتي أن وزارة الداخلية تستعد لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس المقبل قبل شهر رمضان المبارك.

وكان مصدر قضائي أعلن تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعدما قام وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعى عليه، برفع دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.

وتم تعيين القاضي، طارق بيطار، محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي، إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.