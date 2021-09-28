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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو اقتصادية النواب: مشروع قانون التامين الموحد على راس اولويات اللجنة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ ستكون اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون مهم، يضمن حماية المواطنين.

 

وأكد "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع، هو مشروع قانون التأمين الموحد الذى ستستكمل اللجنة مناقشة مواده فور بدء دور الانعقاد الثاني، لافتا الى انه يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري، ولأول مرة، قانون موحد وشامل، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

 

ويستعد مجلس النواب خلال أيام للعودة للانعقاد مرة أخرى بعد دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل، كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 من الشهر ذاته.

 

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

ويحمل مجلس النواب فوق طياته عند عودته للانعقاد مرة أخرى العديد من القوانين المعطلة التى تهم الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإيجار القديم ، والذى ينتظره ملايين المواطنين في ظل تضرر المالك من ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الاقتصادية حماية المواطنين الرئيس السيسي مجلس النواب مجلس الشيوخ الفصل التشريعى الثاني

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