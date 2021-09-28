لميس الحديدي: كل شبر تنمية في سيناء يقابله تقلص وانحسار الإرهاب..فيديو

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن إفتتاح الرئيس السيسي افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وعدد من المشروعات القومية في سيناء التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم هو طريق التنمية وهذا هو السبيل الأساسي في محاربة الإرهاب قائلة : " كل شبر تنمية في سيناء يقابله تقلص للإرهاب وانحساره وخطوات التنمية التي تتم على قدم وساق مش عاجب الإرهابيين وبالتالي هناك تهديدات لهذه الاماكن الحيوية ولذا طلب الرئيس من القوات المسلحة ولفترة طويلة ".

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON":" الرئيس قال اليوم إنه مش زعلان لكنه قلق على ما يملكه الشعب من مقدرات وموارد فالدولة تنفق مليارات لتبطين الترع ومليارات لتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه في ري الأراضي فعندما نتحدث عن التنمية والزراعة فنحن الآن لا نتحدث فقط عن مياه النيل فقد اصبح جزء كبير من مياه الري أصبح يعتمد على المياه المعاد تدويرها من الصرف وتحلية المياه".

أكملت : "مواردنا كشعب الحقيقية قبل هذه المشروعات من الطبيعة كان 55 مليار متر مكعب من مياه النيل مضافاً إليها خمسة مليارات اخرى من مياه الأمطار والمياه الجوفية بإجمالي 60 مليار متر مكعب بينما يبلغ الاحتياجات محلياً الان 114 مليار متر مكعب وأقول حالياً دون الاخذ في الاعتبار بالعناصر المؤثرة مثل التغيرات المناخية في المستقبل والذي قد ينجم عنها تقلص الأمطار ويتم إستيراد سلع بما يوازي قيمة 34 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي كده كده الخطوات دي طبيعية لأي دولة متقدمة تحاول التغلب على مشكلة الفقر المائي والنمو في المستقبل".

ووجهت الحديدي رسالة للمواطنين و رواد السوشيال ميديا قائلة : " طبعاً هيقولوا إنتوا بتعملوا ده عشان أزمة سد النهضة ؟ لا مالوش دعوة احنا بنمشي في إطارين متوازيين في نفس التوقيت حيث أن تحديث طرق الري واستغلال المياه وقضية سد النهضة مستمرة في المفاوضات ولن يتم التنازل عن متر مكعب واحد من حصة مصر في مياه النيل وده موضوع منتهي لن يناقش مجدداً ولازم الكلام ده يتحط تحته ثلاثة خطوط".