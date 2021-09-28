الصحة تكشف كيف يحصل طلاب الجامعات على اللقاح في 24 ساعة..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة ، إن وزيرة الصحة وفرت 1100 مركز لتلقيح الطلاب في جميع انحاء الجمهورية بداية من اليوم وتم توفير التطعيمات واللجان الطبية في هذه المراكز .



وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن طلاب الجامعات تم تخصيص أيقونة لهم على موقع وزارة الصحة من أجل التسجيل و تلقي اللقاح في نفس اليوم ولديهم امكانية اختيار مكان اخذ اللقاح .

وأوضح خالد مجاهد ، أن أعضاء هيئة التدريس للجامعات يتلقون اللقاح داخل الجامعة ، قمنا بحصر جميع الطلاب في الجامعات لتلقيحهم وقمنا بتوفير مليون جرعة لقاح لهم ، لافتا الي ان التربية والتعليم مستهدف تطعيم مليون فرد منهم تم تطعيم 900 ألف منهم .