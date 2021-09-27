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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"إعمال العقل في فهم النص".. ندوة للأوقاف غداً

الأوقاف
الأوقاف

تنقل قناة النيل الثقافية في بث مباشر، من مبنى الإذاعة والتليفزيون، غداً الثلاثاء ندوة للرأي، بعنوان :"إعمال العقل في فهم النص"، حيث يشارك في الندوة كلٌّ مـــن الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور ياسر أحمد المرسي الأستاذ بجامعة  الأزهر.

إعمال العقل في فهم النص
 

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تـجـديـد الخطـاب الديـن، ومـن خلال الندوات المشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.

 

وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية 
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السبت الماضي، المبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على عملية تجهيز المبنى بمراحله المختلفة ، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


وقد قام وزير الأوقاف بجولة تفقدية رافقه فيها وليد محمد المدير التنفيذي لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف ، وراندا صلاح محمود دسوقي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 


وقد استمع وزير الأوقاف خلال الجولة إلى شرح تفصيلي للهيكل التفصيلي لمبنى الوزارة بجميع أدواره ، وقد وضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين أمام مبنى الوزارة مباشرة بالتوافق مع مواعيد العمل ، وتغطية جميع أوقات اليوم للتيسير على جميع الموظفين ، مضيفًا أن الخطة تشمل جميع المصالح الحكومية أيضًا.


وخلال الجولة أشاد وزير الأوقاف بدقة التجهيزات وجودتها ، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر ، كما وجه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه ، موجهًا إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل .


وأكد وزير الأوقاف أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة ، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكاني فقط ، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة ، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة ، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.


هذا وقد عقد وزير الأوقاف اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الوزارة بمبني الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمراجعة كل ما يتصل بالإعداد للنقل إليها.

إعمال العقل فهم النص ندوة وزارة الأوقاف الهيئة الوطنية للاعلام تجديد الخطاب الديني

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