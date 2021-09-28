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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب ارتفاع معدلات وفيات الموجة الرابعة في الأسبوع الأخير.. الصحة تجيب

لقاح كورونا
لقاح كورونا

فسرت  الدكتور نهى عصام مستشار وزيرة الصحة للأبحاث أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في الموجة الرابعة من فيروس " كورونا " خلال الأسبوع الأخير بنسبة 98.8%  مقارنة بالأسبوع الماضي  قائلة : " الوفيات تحسب كنسب وليست كأرقام فقط".

وأضافت نهى عصام    في  مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع علي قناه " اون اى " ،  أن حسابات الوفيات  لا تتم يوماً بيوم فهي تشهد فترة انتكاسة قبل حدوثها   قائلة : "  كمتوسط وقت بين التشخيص  وحدوث الوفاة  والمتوسط يكون ما بين 15 يوماً  قابلة للزيادة والنقصان بواقع  ثلاثة أيام ".

موضحة أن ارتفاع أعداد الاصابات بدأ منذ مطلع سبتمبر الجاري ومن ثم فإن توقعنا لمعدل الوفيات  يعقب ذلك بنحو أسبوعين قائلة : " لو قارنا المنحنى الوبائي في أي دولة في العالم نلمس  أن  " الكيرف " الخاص بالاصابات  يسبق الوفيات والاخير بيتأخر شوية   عن الاصابات سواء صعوداً كان أو وهبوطاً  ".

وشددت  عاصم  على أن معدل الوفيات لم يخرج  عن سياق التوقعات المرصودة مسبقاً  في حسابات الموجة الرابعة قائلة : " ايضاً لم يثبت أن  الموجة الرابعة في شراستها كانت  خارج ماتم توقعه حتى بالنسبة لحالات المستشفيات ".

وشددت  على أن الآلية المثلى المتاحة الآن جنباً إلى جنب مع الإجراءات الاحترازية هي  تلقي اللقاح قائلة : " لو قلنا عدد سكان مصر 100  مليون فلدينا نحو 20  مليون منهم  هم الفئة الأكثر عرضة للوفاة  بسبب التداعيات الخاصة بعد الاصابة   بفيروس كورونا "

واصلت : " صحيح الهرم السكاني   بتاعنا يغلب عليه المكون الشبابي  مقارنة بالخارج  لكن  تبقى نسبة تمثل 20 مليون مواطن يعانون من تقدم السن أو الأمراض المزمنة و هم  الأكثر عرضة للوفاة حال الإصابة  "

معربة عن أمنيتها أن يتم التمكن من تغطية هذه الفئة بلتقيها اللقاح خلال الفترة القادمة لتقليل أعداد الوفيات  في أقرب وقت    قائلة : " عاوزين " كيرف  "   الوفيات  يقل " .

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