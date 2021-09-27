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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المشرف على مشروع تبطين الترع: الانتهاء من المرحلة الأولى 30 يونية 2022.. فيديو

تبطين الترع
تبطين الترع

قال المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروع تبطين الترع بوزارة الري، إنه يتم العمل حاليا على المرحلة الأولى من المشروع والتي  تقدر مساحتها بسبعة آلاف كيلو متر.


وأضاف "السعدي"،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن طول مساحة شبكة الترع العمومية في مصر يبغ طولها 33 ألف كيلو متر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 2700 كيلو متر من تلك المساحة.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء تأهيل المرحلة الأولى بالكامل في 30 يونية 2022، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد يونية 2022، موضحا أن الدول المصرية تنفذ المشروع القومى لتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه فى قطاع الزراعة.

 

وأوضح المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروع تبطين الترع بوزارة الري، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 80 مليار جنيه، لافتا إلى أن توفير المياه للزراعات فى مشروع الدلتا الجديدة، يعتمد على محطات معالجة الصرف الصحى وأساليب الرى الحديث،

ترشيد استهلاك المياه الصرف الصحى قطاع الزراعة المشروع القومي لتبطين الترع معالجة الصرف الصحي مشروع تبطين الترع مشروع الدلتا الجديد مشروع الدلتا الجديدة

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