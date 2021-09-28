السوبرانو العالمية فاطمة سعيد: حفل Global Citizen استمر 24 ساعة في أكثر من دولة

قالت المطربة فاطمة سعيد، السوبرانو المصرية العالمية، إنها فخورة كونها مصرية، وسعيدة بمشاركتها المغني والموسيقار الإنجليزي إلتون جون في حفل Global Citizen ، الذي أقيم في دار أوبرا سيدنى باريس.

وأضافت المطربة فاطمة سعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين، أن حفل Global Citizen يتم التجيهز له منذ عام 2019 ولكن تم تأجيله بعد تفشي فيروس كورونا، موضحة أن التأجيل تسبب في نجاح الحفل بشكل غير متوقع لها من الجهة المنظمة لها، لافتة إلى أن الجهة المنظمة للحفل "المواطن العالمي" وتنفذ مبادرات لمكافحة مشاكل تخص العالم، مثل : القضاء على فكرة الثأر - مكافحة أسباب التغير المناخي - التأكي على المساواة وعدم التمييز.

وأشارت فاطمة سعيد، إلى أن حفل Global Citizen استمر على مدار 24 ساعة في أكثر من دار أوبرا حول العالم في نفس الوقت ، قائلة: أنا كنت جزء من الحفلة في باريس وحضر فيها أشهر مطربي العالم.. وأنا ما كنتش أحلم أني أقف على نفس المسرح الذي غنوا عليه.