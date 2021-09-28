أخبار التوك شو.. فوائد محطة بحر البقر.. موعد تطعيم الأطفال ضد كورونا.. وسبب إنشاء رابطة الأندية

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

الإسكان: محطة معالجة مياه بحر البقر توفر فرص عمل وتنمية شاملة في سيناء.. فيديو

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمشروعات والبنية التحتية، تفاصيل مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر.



قال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن مشروع محطة مياه بحر البقر الذى تم افتتاحه اليوم يعتبر أضخم مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم.

الزراعة:مشروعات استصلاح الأراضي بـ عهد السيسي تساوي ما اُستصلح في 200 عام

قال علي إسماعيل استاذ إدارة الأراضي والمياه وعضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن الدولة تعمل كل ما هو ممكن للحفاظ على كل نقطة مياه، مضيفا أن افتتاح محطة بحر البقر دليل على هذا الأمر.

وأضاف علي إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تعمل على تنفيذ أحدث مشروعات الري الحديث، متابعا أن الدولة تقوم بعمل مشروع هام لـ تبطين الترع بدون أي أعباء مالية على المواطن.



الصحة: سيتم النزول بأعمار الأطفال في تلقي اللقاح تدريجيا.. فيديو

قالت الدكتور نهى عصام مستشار وزيرة الصحة للأبحاث إن تحديد الأعمار المناسبة لتلقي اللقاح بالنسبة للأطفال يخضع لعملية تدريجية تماماً كما يحدث في الأبحاث.

وأضافت نهى عصام في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى": "سيتم النزول بأعمار الأطفال من متلقي اللقاح تدريجياً تماماً كما يحدث في الأبحاث، فمثلاً الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية الدولية تناولت في البداية الفئة العمرية ما بين 12-18 سنة، ثم بدأت الأبحاث في الأقل عمراً، حتى وصلت لثلاث سنوات فيما يخص لقاح فايزر، ووجدنا أيضاً في الدوريات أن لقاح سينوفاك بدأ يتحدث عن تلقيح أطفال في أعمار ستة أشهر ".

هيئة الثروة السمكية: إزالة أي تعديات على البحيرات بشكل فوري

قال عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، إنه جاري العمل على تطوير البحيرات في مصر، وإزالة العوائق وكافة اشكال التلوث من أجل توفير بيئة مثالية للأسماك.

وأضاف عماد وصفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" إزالة أي تعديات على البحيرات بشكل فوري ".

بحر البقر.. السجيني: مصر تسير على طريق النهضة زراعيا وصناعيا

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن ملف التعديات على ممتلكات الدولة أمرا خطير، مضيفا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة.

أضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي واجه بكل قوة التعديات على أملاك الدولة، وكلف كافة مؤسسات الدولة والمحافظين للتصدي للتعديات.

أحمد دياب يكشف سبب إنشاء رابطة الأندية .. فيديو

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، إن جميع دول العالم والأندية يوجد بها روابط لكرة القدم، مؤكدا أن الروابط دخلت إلى بعض الدول العربية من سنين، ومصر كانت متأخرة في إقامة رابطة لكرة القدم بسبب بعض المشاكل التي حدثت في السابق .

وأضاف أحمد دياب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون إى "، أن اتحاد كرة القدم دعا لإنشاء رابطة الأندية للدوري الممتاز، وكان هناك استعداد لإقامة هذه الرابطة من قبل الأندية، وبالتالي بدأنا في إنشائها.

رئيس «مكافحة كورونا»: سرعة انتشار الموجة الرابعة رهيبة.. واللقاحات أصبحت إلزامية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بدور الانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين، ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروس كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية بالإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين: “إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية.. اللقاحات الآن أصبحت إلزامية”.

التعليم العالي: لقاح كورونا شرط أساسي للإقامة في المدن الجامعية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا رئيسيا للإقامة في المدن الجامعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنّه تمت إضافة خانة طالب جامعي على موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على اللقاح.

مدير مشروع "بحر البقر": المياه المنتجة من المحطة تقارن بنظيرتها في أوروبا

أكد المهندس إيهاب جرجس مدير التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، أن المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر تقارن بنظيرتها في أوروبا.



وأضاف المهندس إيهاب جرجس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أنه تم النجاح في الوصول إلى أقصى درجة من نقاء المياه، متابعا أن أصعب ما واجهنا في المشروع هو التربة.

