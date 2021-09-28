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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على عمق 1219 مترا| 39 عاملا محاصرون داخل منجم في كندا.. تفاصيل

صدى البلد

حوصر 39 عاملاً في شركة "فالي" تحت الأرض، داخل منجم، في أونتاريو، منذ الأحد؛ بعد انهيار عمود رافع المنجم.

 

وقالت الشركة في بيان صحفي إن العمال بأمان ويتم تعبئتهم للخروج من المنجم عبر نظام سلم ثانوي، بحسب "سي بي سي" الكندية.

 

وأوضحت المتحدثة باسم شركة فالي دانيكا باجنوتي إن العمال سيحتاجون إلى صعود نظام سلم به عدة محطات استراحة على طول الطريق.

 

وأشارت باجنوتي إلى أن العمال علقوا عند مستويات تتراوح بين 914 و 1219 مترا تحت الأرض، وفي المقابل، يبلغ ارتفاع برج "سي إن" في تورنتو حوالي 550 مترًا.

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وفي وقت سابق، قالت “فالي” إن منجمها في الروافد الغربية لولاية جريتير سودبري، تعرض لحادثة، ظهر الأحد، أدت لتوقف الموظفين عن العمل، وتضرر نظام النقل المعروف باسم “القفص”؛ وذلك عندما تم استخدامه لتحريك قطعة كبيرة من المعدات التي اصطدمت به.

واستطردت “باجنوتي” إنه لم يكن هناك أحد على متن القفص عندما تضرر.

وذهب 39 موظفًا كانوا يعملون تحت الأرض في ذلك الوقت على الفور إلى مركز إيواء، حيث يمكنهم الحصول على الطعام والماء.

وأكملت باجنوتي:"نحن نفعل كل ما في وسعنا على الإطلاق لضمان سلامة هؤلاء الموظفين، نحن على اتصال وثيق بالعائلات، ويمكن للموظفين الاتصال بعائلاتهم من تحت الأرض؛ لذلك ينصب تركيزنا بشكل مباشر على سلامة الموظفين".

وأكدت الشركة أنها ستقدم المزيد من التحديثات عندما تصبح متاحة.

منجم كندا فالي 39 عاملا باجنوتي

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