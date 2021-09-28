حظر التعاقد مع الموردين والمقاولين غير المسجلين في الفاتورة الإلكترونية.. ونواب: حق الدولة ويجب تفعيل القانون تجاه المخالفين.. والمنظومة إحدى ثمار التحول الرقمي في مصر

برلماني: الفاتورة الإلكترونية إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي في مصر

نائب يسرد فوائد تطبيق الفاتورة الإلكترونية للتاجر والمستهلك

كدواني: الفاتورة الالكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى

قال محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى الحلول التكنولوجية لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتي «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.



وأشار وزير المالية إلى أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.

وقال إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي إلا المسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.



لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

وحول هذا الموضوع قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة أن قرار وزارة المالية، حظر التعاقد مع الموردين والمقاولين غير المسجلين في الفاتورة الإلكترونية، من القرارت الهامة التي كان لابد منها من أجل الحفاظ على أموال الدولة وتحصيلها بطريقة تضمن عدم التلاعب بها.



وأضاف نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الفاتورة الإلكترونية،تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهي من الأمور التي تعد إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي، ومثال حي على الطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية.



وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن قرار فرض ضريبة الدخل على اليوتيوبرز والبلوجرز من القرارت التي تأخرت الدولة في اصدارها، حيث انه وفق الدستور يجب أن يقوموا هؤلاء الاشخاص بدفع ضريبة مقابل أرباحهم.

من جانبه قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب،أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيقة علي مراحل ، لافتا إلى اهمية تطبيقها مؤكدا ان الدوله المصرية بدءت في مسيرة التحول الرقمي وسيعود ذلك بفوائد كثيرة علي المواطن والدولة ايضا.



وأضاف الخبيري في تصريح خاص لـ" صدى البلد "، ان تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيعود بالفائدة على التاجر والمستهلك ايضا اولا بالنسبة للتاجر ستسهل اجراء الفحص الضريبي في اقل وقت ممكن، وبالتالي تسهيل تقديم الاقرار الضريبي ، اما بالنسبة للمواطن او المستهلك ستضمن حقه في الحصول علي سلعه جيدة وايضا رد السلعه اذا لم تكون مطابقة للمواصفات.

فيما قال النائب يحيي كدواني عصو مجلس النواب أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، مثمنا قرار قرار وزارة المالية، حظر التعاقد مع الموردين والمقاولين غير المسجلين في الفاتورة الإلكترونية.



ونوه كدواني في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الفاتورة الالكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى، وهو أمر يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة وعدم التهاون فيها، حيث أن هذا الأمر سيعود ذلك بفوائد كثيرة علي المواطن والدولة ايضا.



ونوه عضو مجلس النواب أن تطبيق المنظومة الالكترونية يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك، حيث يضمن للتاجر سهولة اجراء الفحص الضريبي في اقل وقت ممكن، وتقديم الاقرار الضريبي ، ويضمن للمواطن حقه في الحصول علي سلعه جيدة وايضا رد السلعه اذا لم تكون مطابقة للمواصفات.