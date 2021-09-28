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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الري: إزالة 64 ألف تعد على مجرى النيل..ونناشد المواطنين الإبلاغ عن المخالفات

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم متحدث الري

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري ، إنه تم الانتهاء من 2700 كيلو متر من تبطين الترع، مؤكدا أن هناك 4300 كيلو يتم العمل عليها خلال تلك المرحلة.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنه سيتم الإنتهاء من تبطين 7000 كيلو متر من الترع بحلول 30 يونيو القادم.

 

وتابع  المتحدث باسم وزارة الري، أنه تم إزالة 64 ألف تعد على مجرى النيل، مؤكدا أن أي تعد يضر بالمنظومة المائية في مصر.

 

وأشار  إلى  أنه بعد توجيه الرئيس السيسي فإن الوزارة ستقوم بالإسراع بالخطوات المتخذة، لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون  مع أي شكل من أشكال المخالفات.


وناشد المتحدث باسم وزارة الري المواطنين الإبلاغ عن المخالفات التي تتم على الترع ونهر النيل، والإتصال برقم
 01068800587.

المهندس محمد غانم وزارة الرى تيطين الترع مجرى النيل لمنظومة المائية

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