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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزير المالية توضح أهمية التسجيل المسبق للشحنات.. فيديو

المالية
المالية

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، إن التسجيل المسبق للشحنات يعني تسجيل بيانات الشحنة قبل وصولها لمصر، معقبه: "يقوم المستورد بإرسال البيانات للجمارك.

 

وأضافت "ناصر"،  خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "يتم مراجعة الشحنة واتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المسبقة قبل وصول الشحنة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات يتم إرسال الموافقات للمستورد والمصدر".


وأشارت: "كل يوم يمر على شحنات المستورد في الجمرك يقوم بدفع مبالغ مقابل الأرضيات بالدولار أو بالعملة الصعبة، ودائما يشتكي من دفع هذه المبالغ بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات"، موضحه: "بعد منظومة التسجيل الإلكتروني للشحنات لن نسمع كلمة الإجراءات لم تنتهي".


وأوضحت مساعد وزير المالية،: "التسجيل المسبق يقلل من الشحنات التي تتراكم في الجمارك"، متابعة: "الشحنات إذا لم تكن مقبولة من البداية لن تدخل مصر".

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