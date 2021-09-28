مساعد وزير المالية توضح أهمية التسجيل المسبق للشحنات.. فيديو

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، إن التسجيل المسبق للشحنات يعني تسجيل بيانات الشحنة قبل وصولها لمصر، معقبه: "يقوم المستورد بإرسال البيانات للجمارك.

وأضافت "ناصر"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "يتم مراجعة الشحنة واتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المسبقة قبل وصول الشحنة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات يتم إرسال الموافقات للمستورد والمصدر".



وأشارت: "كل يوم يمر على شحنات المستورد في الجمرك يقوم بدفع مبالغ مقابل الأرضيات بالدولار أو بالعملة الصعبة، ودائما يشتكي من دفع هذه المبالغ بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات"، موضحه: "بعد منظومة التسجيل الإلكتروني للشحنات لن نسمع كلمة الإجراءات لم تنتهي".



وأوضحت مساعد وزير المالية،: "التسجيل المسبق يقلل من الشحنات التي تتراكم في الجمارك"، متابعة: "الشحنات إذا لم تكن مقبولة من البداية لن تدخل مصر".