نشرة المنوعات..بناتي على وش جواز والمرض ينهش جسدي.. اليوم الوطني للتسامح وحليب الشيكولاتة والوشاح ..وقصة أول يخت نووي لإنقاذ كوكب الأرض

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



بناتي على وش جواز والمرض ينهش جسدي

فضل عبدالرحمن عمر، رجل مُسن، يعاني من مرض استسقاء في المخ، وينهش المرض في جسده منذ سنوات، كما ينهش الفقر حياته حيث يعول اسرة وبناته يوشكن على تجهيزات الزواج.



اليوم الوطني للتسامح وحليب الشيكولاتة والوشاح

يعتبر التسامح أداة فعالة في رحلة الصحة الروحية والعقلية والعاطفية والجسدية، لهذا السبب، يحتفل العالم في 27 سبتمبر ، بيوم التسامح الوطني، كما يشجعنا اليوم الوطني للتسامح على تطوير أساليب واقعية لدمج التسامح في حياتنا.

قصة أول يخت نووي لإنقاذ كوكب الأرض

شهدت سوق اليخوت الفاخرة زيادة كبيرة في الطلب خلال فترة الوباء، حيث بات الأثرياء يتوقون للخصوصية والتباعد الاجتماعي في أفخم أشكاله، حتى وصل الأمر الى إطلاق أول يخت نووي لحماية العالم.

مُسنة تقتل أزواجها بطريقة مبتكرة لترث أموالهم

حكمت محكمة باليابان على تشيساكو كاكهي البالغة من العمر 74 عاماً، المعروفة بلقب «الأرملة السوداء» بالإعدام، لقتلها ثلاثة من أزواجها ومحاولة قتل رابع، عن طريق تسميمهم بمادة السيانيد، بغرض ورثهم.