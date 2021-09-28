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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس توسكر الكيني يكشف موقف الجماهير من حضور مباراة الزمالك فى أفريقيا

الزمالك
الزمالك

أكد دانيال أدودا، رئيس نادي توسكر الكيني، أن مباراة فريقه مع الزمالك ستكون صعبة مشددًا على أن فريقه مستعد لخوض المباراتين، مشيرا إلى عدم وجود جماهير خلال اللقاء.

يستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال دانيال أدودا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المُذاع عبر قناة "صدى البلد" عن مواجهة الزمالك: "ستكون مباراة صعبة، وسنواجه فريق لديه تاريخ كبير، ليس حظًا سيئًا أن نواجه الزمالك في هذا الدور، ونحن مستعدون لخوض المباراتين".

وبسؤاله "هل إقامة المباراة الأولى في كينيا يعطيكم أفضلية؟"، رد قائلًا: "في كل الأحوال هناك مباراتين، ومهم جدًا أن نستفيد من نتيجة المواجهة الأولى على ملعبنا في نيروبي".

وعن موقف الجماهير، قال: "الجماهير لا تحضر بسبب الوضع الصحي، وضعنا متشابه مع مصر".

دانيال أدودا توسكر الكيني الزمالك دوري ابطال افريقيا برنامج الماتش

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