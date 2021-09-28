البطوطي: خسائر قطاع السياحة العالمي وصل إلى 4 تريليون دولار

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن المنتج السياحي المصري يتفوق على كافة دول العالم، مؤكدا أنه بم يتم تسجيل أي إصابات بين الوافدين إلى مصر.

وأضاف سعيد البطوطي، خلال تصريحات له لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن السياحة هي عجلة تنمية شاملة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة العالمي وصلت إلى 4 تريليون دولار.

وتابع المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن هناك 120 مليون عامل بقطاع السياحة فقدت وظائفهم، مؤكدا أن هناك دول تعتمد على السياحة.

وأشار سعيد البطوطي إلى أن هناك 3.6 مليون سائح توافدوا إلى مصر خلال العام الماضي.



