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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج.. علامة قبل أيام من النوبة القلبية.. علاج الضغط

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

 

انسي التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي 

 

التهاب المفاصل هو أحد أكثر الحالات شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يصيب أكثر من عشرة ملايين شخص، سلطت الدراسات الضوء باستمرار على أهمية تغييرات نمط الحياة لتقليل الأعراض ، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا وقائيًا لا يقدر بثمن ضد هذه الحالة. تم الترحيب بعصير إحدى الفاكهة باعتباره ترياقًا لالتهاب المفاصل ، حيث أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يعكس الالتهاب.

ما الفرق بين الكوليسترول الجيد والضار؟
 

يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على ملايين البالغين البريطانيين ، حيث تقدر منظمة القلب البريطانية أن أكثر من نصف البالغين البريطانيين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، لكن ما سبب خطورة ارتفاع الكوليسترول؟ وما الفرق بين الكوليسترول الجيد والسيئ؟
 

احترس... علامة مجهولة تظهر قبل أيام من التعرض للنوبة القلبية 

 

النوبات القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وعادةً ما تحدث بسبب الانسداد المفاجئ لتدفق الدم إلى القلب.

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي 
 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي يقدمها خبير الأبراج محمد جيرون 

 

الحمل يوم في خبر عائلية وأمور عائلية عم تشغلك والتزامات بالبيت وبأمور بتخص العقارات وشراكات وتصليحات وتعزيل ونقل ..

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