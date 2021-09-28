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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية علاجية يكشف عن أهمية وجبة الإفطار للأطفال

التغذية الصحية
التغذية الصحية

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن المواطن أصبح لديه وعي وثقافة، حول السمنة وزيادة الوزن، مؤكدا أنه أصبح يعلم أن زيادة الوزن تسبب مشكلة، ويحاول بشكل جاد البعد عن السمنة المفرطة.

 

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وأضاف مصطفى ساري، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن الدولة المصرية مهتمة بالثقافة الغذائية وصحة المواطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته أن يكون هناك وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس.

 

وتابع  استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أن التغذية الصحية في المدارس، تساعد الطلاب على الاستيعاب بشكل أفضل.

 

هناك سلوك غذائي خاطي خاصة عندما لا يتناول الأطفال وجبة الإفطار

 

وأشار مصطفى ساري إلى أن هناك سلوك غذائي خاطي خاصة عندما لا يتناول الأطفال وجبة الإفطار، مؤكدا أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن عدم تناول وجبة الإفطار تقلل من نسبة التركيز والاستيعاب بشكل كبير.

 

وأكد استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أنه لا بد من تعليم الطفل ثقافية غذائية جيدة حتى تكون اختياراته صحية.

الدكتور مصطفى ساري التغذية العلاجية زيادة الوزن الرئيس السيسي المدارس

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استشاري تغذية علاجية يكشف عن أهمية وجبة الإفطار للأطفال

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