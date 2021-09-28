عبد الله السناوي: إثيوبيا تسعى للسيطرة على منابع النيل

قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن ملف سد النهضة هو ملف حياة او موت وهو ملف وجود بالنسبة لـ مصر .



وأضاف عبد الله السناوي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في مفاوضات سد النهضة ".

وتابع عبد الله السناوي :" إثيوبيا لا تريد التوصل لاتفاق قانون ملزم حول سد النهضة مع مصر والسودان ".

وأكمل عبد الله السناوي :" إثيوبيا لديها إرادة سياسية للسيطرة على منابع نهر النيل وأن تتحكم وتبتز مصر سياسيا عن طريق التحكم في مياه نهر النيل ".

