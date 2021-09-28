أهالي قرية دكران بأسيوط يستغيثون من أبخرة مجمع مصانع السماد

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية دكران التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، بسبب تصاعد غازات وأبخرة من مجمع مصانع سماد منقباد للأسمدة بأسيوط مما له تأثير سلبى على الصحة العامة، خاصة وأن هذه الأبخرة تسيب الأطفال من سكان بأمراض تنفسية و صدرية.



ويقول المواطن حسنى دياب في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى من مشكلة وجود مصنع السماد الذى يهدد حياة أهالى جزيرة الأكراد، ويدمر إنتاجية عشرات الأفدنة بسبب تطاير الأتربة ومخلفات التصنيع".



وأضاف: "تأثير مصنع السماد فى غاية الخطورة، فمخلفات التصنيع تؤثر على العيون وتتسبب فى تدمير شبكية العين مع استمرار تعرضها للتلوث، وكذلك الربو وضيق التنفس وجميع الأمراض الصدرية بسبب الأتربة وتطاير المواد التى دخلت حديثا فى تصنيع الكيماويات".



وتابع: "بالرغم من كل الأضرار التى لحقت بهم إلا أن شكاوى الأهالى لم تلق اهتمامًا من المسئولين، وما زال المصنع مستمرا فى عمله يوميًا".



وناشد الأهالي محافظ أسيوط بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذه الكارثة والعمل على نقل المصنع لمنطقة صناعية أو صحراوية حفاظا على صحة المواطنين، خاصة بعد انتشار أمراض الكلى والكبد وضيق التنفس".

للتواصل مع الشاكى من خلال الرقم (01102299989).

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