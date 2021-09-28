عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية دكران بأسيوط يستغيثون من أبخرة مجمع مصانع السماد

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية دكران التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، بسبب تصاعد غازات وأبخرة من مجمع مصانع سماد منقباد للأسمدة بأسيوط مما له تأثير سلبى على الصحة العامة، خاصة وأن هذه الأبخرة تسيب الأطفال من سكان بأمراض تنفسية و صدرية.


ويقول المواطن حسنى دياب في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى من مشكلة وجود مصنع السماد الذى يهدد حياة أهالى جزيرة الأكراد، ويدمر إنتاجية عشرات الأفدنة بسبب تطاير الأتربة ومخلفات التصنيع".


وأضاف: "تأثير مصنع السماد فى غاية الخطورة، فمخلفات التصنيع تؤثر على العيون وتتسبب فى تدمير شبكية العين مع استمرار تعرضها للتلوث، وكذلك الربو وضيق التنفس وجميع الأمراض الصدرية بسبب الأتربة وتطاير المواد التى دخلت حديثا فى تصنيع الكيماويات".


وتابع: "بالرغم من كل الأضرار التى لحقت بهم إلا أن شكاوى الأهالى لم تلق اهتمامًا من المسئولين، وما زال المصنع مستمرا فى عمله يوميًا".


وناشد الأهالي محافظ أسيوط بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذه الكارثة والعمل على نقل المصنع لمنطقة صناعية أو صحراوية حفاظا على صحة المواطنين، خاصة بعد انتشار أمراض الكلى والكبد وضيق التنفس".

 

للتواصل مع الشاكى من خلال الرقم (01102299989).

 

اقرأ أيضا
دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى يرتبط بـ تلوث الهواء

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسيوط الأمراض الصدرية مجمع مصانع سماد منقباد للأسمدة قرية دكران حفاظا على صحة المواطنين تلوث الهواء ضيق التنفس منطقة صناعية

ترشيحاتنا

انخفاض كبير.. الهند تسجل 179 حالة وفاة بكورونا

استشاري تغذية علاجية يكشف عن أهمية وجبة الإفطار للأطفال

ما هي أكثر سورة يحبها الله؟ دوام عليها صباحا

ليالي الأبطال.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الميكانيكي بيقولك.. أسباب ضعف فرامل السيارة

موديلات التسعينيات..أشهر 3 سيارات سيدان ياباني | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

ودع التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ