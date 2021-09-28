مصرع شخصين وإصابة 9 في حريق مروع بكفر الشيخ



شهدت قرية أبو تمادة التابعة لمركز كفر الشيخ، حادثًا مروعًا، فقد لقيت ربة منزل وطفل مصرعهما، وأصيب 9 آخرون إثر اندلاع حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية أبو تمادة، ووجود حالات إصابات.



هرعت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارة تابعة للحماية المدنية لإخماد الحريق ومنع امتداده للمساكن المجاورة.



وأسفر الحادث عن وفاة ربة منزل وطفل، وإصابة 9 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحريرالمحضر اللازم بالواقعة.