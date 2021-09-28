صحيفة بريطانية: ألكسندر أرنولد قد يغيب عن مواجهة بورتو

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، لم يكن متواجدًا ضمن المجموعة التي سافرت للبرتغال؛ للقاء بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.



وأضافت الصحيفة أن أرنولد، شارك في مران الفريق، أمس الإثنين، ولكن النادي لم يُشِرْ لتعرضه للإصابة.



وأشارت إلى أن أرنولد، في حال غيابه عن مباراة بورتو؛ فإنه سيكون متواجدًا في مباراة مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ومن المقرر أن يلتقي ليفربول، اليوم، مع بورتو، ويوم السبت المقبل في قمة البريميرليج أمام مانشستر سيتي.