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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على ميسي خلق له الفرص.. أنيلكا: مبابي رقم 1 في باريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

عبَّر النجم الفرنسي الدولي السابق نيكولا أنيلكا، عن إعجابه الشديد بمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون اللاعب رقم 1 في الهجوم، وعلى ليونيل ميسي أن يخلق له الفرص.


وقال أنيلكا، في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي يجب أن يقوم الهجوم لأنه رقم 1 في الفريق، وعلى ميسي أن يخلق له الفرص".
 

وأضاف أنيلكا: "مبابي أمضى 5 سنوات في النادي، وعلى ميسي أن يحترم ذلك"، متابعًا: "لو كان مبابي يلعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني خلال السنوات الثلاث الماضية؛ لكان فاز بالكرة الذهبية".

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