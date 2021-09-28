على ميسي خلق له الفرص.. أنيلكا: مبابي رقم 1 في باريس سان جيرمان

عبَّر النجم الفرنسي الدولي السابق نيكولا أنيلكا، عن إعجابه الشديد بمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون اللاعب رقم 1 في الهجوم، وعلى ليونيل ميسي أن يخلق له الفرص.



وقال أنيلكا، في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي يجب أن يقوم الهجوم لأنه رقم 1 في الفريق، وعلى ميسي أن يخلق له الفرص".



وأضاف أنيلكا: "مبابي أمضى 5 سنوات في النادي، وعلى ميسي أن يحترم ذلك"، متابعًا: "لو كان مبابي يلعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني خلال السنوات الثلاث الماضية؛ لكان فاز بالكرة الذهبية".