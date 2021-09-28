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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 80 دولارا للبرميل.. ارتفاع كبير في أسعار خام برنت للنفط

أسعار النفط
أسعار النفط

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع سعر خام برنت الأمريكي لفوق الـ 80 دولارا للبرميل الواحد.

 

وشهدت أسعار النفط أمس الإثنين، ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، الارتفاع الذي وصل ليكون الأعلى منذ أكتوبر 2018، ويتجه سعر البرميل ليصل إلى نحو 80 دولاراً وسط أزمة عالمية ومخاوف بشأن المعروض مع زيادة الطلب في بعض مناطق العالم بالتزامن مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.
 

وبحسب تقرير "سي إن بي سي"، ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 1.15 دولار أو 1.55 ليصل سعر البرميل إلى 79.24 دولاراً بحلول التاسعة صباحا بتوقيت جرينيتش.

وكان خام برنت سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

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فيما صعد سعر الخام الأمريكي 1.07 جولار بنسبة 1.5%، حيث بات سعر البرميل 75.05، مقترباً من أعلى سعر له من يوليو الماضي، بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

ورفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام بمقدار عشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار أيدا على الإنتاج الأميركي الذي أدى لتناقص الإمدادات العالمية.

وقال البنك إن لديه منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعات البنك مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من التوقعات السابقة بالإجماع، ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعات البنك السابقة.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن تعافي الطلب فاجأ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ وواجهت صعوبات في رفع الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل أعمال الصيانة بسبب جائحة كورونا.

اقتربت المخزونات الأمريكية من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيقود الطلب على النفط مع استبدال المستخدمين للوقود.
 

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