عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليالي الأبطال.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان منافسه مانشستر سيتي، اليوم، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي 

وتقام مباراة مانشستر سيتي وباريس سان يجرمان اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

طموحات باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي 

ويحاول باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للسعي وراء التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تعاقدات كبيرة أجرتها الإدارة ليوصل الفريق الحالي بـ “ فريق الأحلام” .

 

وكان فريق باريس سان جيرمان تعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وفينالدوم وغيرهم بجانب تواجد نيمار ومبابي كل ذلك يشير الا ان الفريق يسعي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

 

علي الجانب الآخر؛ يأتي طموح بيب جواردويلا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي نجح في تحقيق 3 بطولات دوري إنجليزي من أصل 4، بجانب المنافسة الشرسة في دوري أبطال أوروبا .

 

وتعثر فريق مانشستر سيتي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وفقد اللقب من جديد الا ان الجميع يراهن علي قدرة جوارديولا في تحقيق اللقب الموسم الحالي.

دوري ابطال أوروبا باريس سان جيرمان باريس مانشستر سيتي أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

انخفاض كبير.. الهند تسجل 179 حالة وفاة بكورونا

استشاري تغذية علاجية يكشف عن أهمية وجبة الإفطار للأطفال

ما هي أكثر سورة يحبها الله؟ دوام عليها صباحا

ليالي الأبطال.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الميكانيكي بيقولك.. أسباب ضعف فرامل السيارة

موديلات التسعينيات..أشهر 3 سيارات سيدان ياباني | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

ودع التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ