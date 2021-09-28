كريم عبد الجبار: يجب شطب اللاعبين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

قال كريم عبد الجبار، لاعب كرة السلة الأمريكي السابق، إنه لا ينبغي أن يكون اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن فرق اللعبة.



وأضاف عبد الجبار- في تصريح له- أن اتحاد لعبة كرة السلة، يجب أن يصر على ضرورة تلقي جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الإداري بالاتحاد، للقاح، وفي حالة عدم حدوث ذلك؛ يتم شطب اللاعب من عضوية الفريق.



وأشار إلى أنه لا مجال للاعب الذي يعرض للخطر صحة وحياة سائر أعضاء الفريق، والعاملين الإداريين والمشجعين؛ بسبب عدم تقديره لخطورة الموقف، أو لعدم قيامه بما يتعين عليه، من بحث معلوماتي ضروري لمعرفة الوضع بالصورة الصحيحة.