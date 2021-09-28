مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على الطريق الزراعي بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة اسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص واخرى ملاكي ووقوع مصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم "٧٢٣٩ي ص م" وأخرى ملاكى رقم" ٥٢٧٩" ما أسفر عن مصرع "كمال.ا.ا" 48 سنة، وإصابة "سحر.م.ع" 40 سنة،و"حسنية.ا.هـ" 16 سنة، و"سهير.خ.هـ" 18 سنة.



كما أصيب "سعد.ع.ع" 45 سنة، و"نورهان.ا.هـ" سنتين، و"عمر.ل.ا" 38 سنة. تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم.