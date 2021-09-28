تشكيل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المتوقع قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان منافسه مانشستر سيتي، اليوم، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي



وتقام مباراة مانشستر سيتي وباريس سان يجرمان اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: أشرف حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - ديالو

الوسط: باريديس - هيريرا - جايي

الهجوم: نيمار - مبابي - ميسي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع



حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: والكر - دياز - ستونز - زينشينكو

الوسط: سيلفا - رودري - جوندوجان

الهجوم: محرز - فودين - ستيرلينج

طموحات باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي



ويحاول باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للسعي وراء التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تعاقدات كبيرة أجرتها الإدارة ليوصل الفريق الحالي بـ “ فريق الأحلام” .

وكان فريق باريس سان جيرمان تعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وفينالدوم وغيرهم بجانب تواجد نيمار ومبابي كل ذلك يشير الا ان الفريق يسعي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

علي الجانب الآخر؛ يأتي طموح بيب جواردويلا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي نجح في تحقيق 3 بطولات دوري إنجليزي من أصل 4، بجانب المنافسة الشرسة في دوري أبطال أوروبا .

وتعثر فريق مانشستر سيتي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وفقد اللقب من جديد الا ان الجميع يراهن علي قدرة جوارديولا في تحقيق اللقب الموسم الحالي.